Calciomercato Juventus: non solo Pogba, spunta un altro ritorno da 70 milioni di euro (Di martedì 11 febbraio 2020) Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato da Sabatini, la Juventus potrebbe riabbracciare Orsolini solamente di fronte ad un’offerta cash da circa 70 milioni di euro. Per l’ex Ascoli si tratterebbe di un ritorno alla Juve dopo che i bianconeri lo acquistarono proprio dalla compagine ascolana. Queste le richieste del Bologna, ma la Juventus potrebbe valutare il da farsi per spingere il club emiliano ad abbassare le pretese. Calciomercato Juventus, resta vivo il sogno Pogba: occhio al triplo addio Non solo Orsolini, la Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore anche per quel che riguarda l’assalto a Pogba. 130 milioni di euro la richiesta dello United, situazione in stand by. Leggi anche: Ronaldo Juventus, bomba dalla Spagna: CR7 stufo, vuole andare via Occhio anche al capitolo ... juvedipendenza

