Calciomercato Hellas Verona, per Kumbulla non bastano 25 milioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Calciomercato Hellas Verona, il valore di Kumbulla è cresciuto in maniera esponenziale. Per poterlo strappare agli scaligeri servono almeno 25 milioni Ha fermato Dybala e Milinkovic-Savic, nella stessa settimana. Marash Kumbulla, difensore del Verona, sta vivendo un periodo incredibile: prestazioni super che hanno blindato la difesa gialloblù. Il giocatore ha già attirato su di sé tante squadre, tra cui l’Inter. La Gazzetta dello Sport ipotizza anche il prezzo di mercato del giocatore: 25 milioni di euro, ma i nerazzzurri dovranno fare attenzione alle sirene che arrivano dall’estero, con City e United pronte a scendere in campo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

