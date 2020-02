Calcio | Europei 2020 | i possibili convocati dell’Italia Certezze | dubbi e ballottaggi

Calcio - Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi! Quando rientra in campo? Obiettivo Lione e Inter - poi gli Europei : Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi con la sua Juventus. Il difensore centrale ha giocato soltanto una partita in questa stagione (la prima di Serie A, 1-0 sul campo del Parma grazie a un suo gol) e poi si è infortunato, si è dovuto operare a inizio settembre a Innsbruck dove gli è stato ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. I medici parlavano di sei mesi di recupero e sostanzialmente ci siamo, il capitano dei ...

Albo d’Oro degli Europei di Calcio : i vincitori delle 15 edizioni : A giugno si giocherà la prima edizione itinerante degli Europei di calcio: l’Albo d’oro del torneo e tutti i vincitori delle 15 edizioni Quella che partirà il prossimo 12 giugno con la gara inaugurale fra l’Italia di Roberto Mancini e la Turchia di Senol Günes sarà la 1ª edizione itinerante degli Europei di calcio. Finora si sono giocate 15 edizioni del torneo, la prima nel 1960 in Francia, l’ultima nel 2016, ...

Calcio : dubbio Kane per gli Europei dell’Inghilterra. Mourinho non fa previsioni sul recupero dell’attaccante : Harry Kane potrebbe saltare gli Europei. Questo è quanto riporta, in maniera esplicita con annesso titolo a nove colonne, la prima pagina della sezione sportiva del Daily Express, dando peso a una dichiarazione di José Mourinho: sarebbero dunque più serie del previsto le condizioni dell’attaccante del Tottenham. Kane, non va dimenticato, è stato recentemente operato a causa di un problema ai tendini della coscia sinistra che lo ha fermato ...

Calcio : dubbio Kane per gli Europei dell’Inghilterra. I dubbi di Mourinho sul recupero dell’attaccante : Harry Kane potrebbe saltare gli Europei. Questo è quanto riporta, in maniera esplicita e con titolo a nove colonne, la prima pagina della sezione sportiva del Daily Express, dando peso a una dichiarazione di José Mourinho: sarebbero dunque più serie del previsto le condizioni dell’attaccante del Tottenham. Kane, non va dimenticato, è stato recentemente operato a causa di un problema ai tendini della coscia sinistra che lo ha fermato ...

Sport - i grandi eventi 2020 : Olimpiadi - Europei di Calcio e molto altro : Sport, il 2020 che comincia oggi sarà caratterizzato dalle Olimpiadi estive di Tokyo. Ma in realtà sono tantissimi i grandi eventi in programma. Negli anni bisestili come il 2020, lo Sport significa anzitutto Olimpiadi estive: Tokyo è l’appuntamento che tutti aspettano, anche in casa Italia. Sarà il passo di addio per Federica Pellegrini e anche […] L'articolo Sport, i grandi eventi 2020: Olimpiadi, Europei di calcio e molto altro ...

Calendario Europei 2020 Calcio : orari - date - tv - programma - tabellone : Dal 12 giugno al 12 luglio si disputeranno gli Europei di calcio 2020. La rassegna continentale sarà itinerante, per la prima volta non si disputerà soltanto in uno o due Paesi ma girerà per l’intero Vecchio Continente e le partite si giocheranno in ben 12 Stati. L’Italia vuole essere protagonista in questa kermesse, la nostra Nazionale si è qualificata attraverso un percorso netto di dieci vittorie e punterà a brillare nel torneo, i ...

Calendario Calcio 2020 : date - programma e guida di tutti gli eventi. Show con Europei e Coppa America : Il 2020 sarà davvero pirotecnico per tutti gli amanti del grande Calcio, ci aspetta una stagione estremamente ricca e avvincente con tantissimi eventi che regaleranno grande spettacolo. Ne vedremo davvero delle belle per tutto l’anno, ci sarà spazio sia per i tradizionali appuntamenti con i club che per le grandi manifestazioni con le Nazionali. Sarà un’estate di fuoco con Europei e Coppa America che si disputeranno in contemporanea ...

Calcio - Europei 2020 : le favorite e le possibili rivelazioni. Francia sopra tutte - Italia mina vagante : I Campionati Europei di Calcio rappresentano sicuramente uno dei grandi eventi più importanti in programma nel panorama sportivo internazionale dell’anno solare 2020, con un nuovo format tutto da scoprire e tante Nazionali in lizza per il successo finale. Dal 12 giugno al 12 luglio andrà in scena la prima rassegna continentale itinerante della storia, con dodici diversi Paesi (tra cui l’Italia, che ospiterà tre incontri a Roma) ...

I principali appuntamenti sportivi del 2020 : Olimpiadi Tokyo dal 24 luglio - Campionati europei di Calcio dal 12 giugno - : Mese per mese, disciplina per disciplina, le date e i luoghi dei principali eventi dello sport nell'anno che verrà

Calcio femminile - Alia Guagni : “L’obiettivo prioritario dell’Italia è la qualificazione agli Europei 2021 - il Mondiale è stato una scossa per il movimento” : Il campionato di Calcio femminile è fermo per le festività natalizie ed è tempo di bilanci per una delle protagoniste. Ci si riferisce ad Alia Guagni, capitano della Fiorentina, seconda nella classifica generale a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Un rendimento in crescendo per le ragazze allenate da Antonio Cincotta che sperano nel 2020 di avere un rendimento ancor più convincente, per provare a recuperare il ritardo dalle ...

Calcio femminile - Alia Guagni : “L’obiettivo prioritario dell’Italia è la qualificazione agli Europei 2021 - il Mondiale è stato una scossa per il movimento” : Il campionato di Calcio femminile è fermo per le festività natalizie ed è tempo di bilanci per una delle protagoniste. Ci si riferisce ad Alia Guagni, capitano della Fiorentina, seconda nella classifica generale a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Un rendimento in crescendo per le ragazze allenate da Antonio Cincotta che sperano nel 2020 di avere un rendimento ancor più convincente, per provare a recuperare il ritardo dalle ...

Calcio - Roberto Mancini : “L’Italia parte per vincere gli Europei 2020 - ma ci sono squadre più strutturate” : Il 12 giugno 2020, data dell’esordio della Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini, si avvicina. All’Olimpico gli azzurri affronteranno la Turchia e vorranno iniziare con il piglio giusto la fase finale della rassegna continentale. Un 2019 molto positivo per la compagine tricolore, visto il dominio assoluto nel Gruppo J di qualificazione ad Euro 2020: 10 vittorie in altrettanti incontri e una filosofia di gioco propositiva ...

La Nazionale di Calcio giocherà due amichevoli contro Inghilterra e Repubblica Ceca in vista degli Europei 2020 : Il 27 marzo e il 4 giugno 2020 la Nazionale di calcio maschile giocherà due amichevoli in preparazione degli Europei itineranti del 2020: la prima contro l’Inghilterra a Wembley, la seconda contro la Repubblica Ceca in una sede ancora da

Calcio - l’Italia sfiderà Inghilterra - Germania e Repubblica Ceca prima degli Europei 2020 : il calendario degli azzurri : Si è delineato il calendario delle amichevoli che la Nazionale Italiana di Calcio disputerà come avvicinamento agli Europei 2020 in programma dal 12 giugno al 12 luglio. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 27 marzo (ore 20.30) allo Stadio Wembley di Londra per affrontare l’Inghiterra, si tratterà del primo incontro del nuovo anno per i ragazzi di Roberto Mancini che quattro giorni dopo se la dovranno vedere con la Germania a ...