Calcio, Europei 2020: i possibili convocati dell’Italia. Certezze, dubbi e ballottaggi per Mancini (Di martedì 11 febbraio 2020) “Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così quest’avventura, senza frontiere e con il cuore in gola“. E’ con lo spirito delle Notti Magiche che la Nazionale italiana di Roberto Mancini si proietta agli Europei 2020 di Calcio. Galles, Turchia e Svizzera saranno le rivali degli azzurri nella fase a gironi e l’esordio allo Stadio Olimpico di Roma sarà contro i turchi il 12 giugno. C’è voglia di riscatto e di continuare tra le fila nostrane. Mancini e i suoi uomini ha iniziato la loro avventura, non con il cuore in gola, ma con le paure di ciò che era stato. Il 13 novembre a San Siro nel 2017 si era consumata la “Caporetto” del nostro Calcio: qualificazione ai Mondiali 2018 fallita dopo che l’ultima volta era stata nel 1958. Si doveva ripartire e la selezione tricolore l’ha fatto chiudendo a ... oasport

