Cagliari, Nainggolan ironizza sui social per l’ammonizione che gli farà saltare il Napoli (Di martedì 11 febbraio 2020) Il centrocampista belga ha voluto commentare in modo ironico l'ammonizione rimediata contro il Genoa per un fallo che non c'era. Sui propri profili social, un fermo immagine del presunto fallo, e due icone: una di un braccio alzato con il cartellino giallo e altre con le faccine che ridono. Ma la rabbia resta: salterà il Napoli. fanpage

sportli26181512 : #SerieA Cagliari, Nainggolan ironizza sui social per l’ammonizione che gli farà saltare il Napoli: Il centrocampist… - CalcioNews24 : Cagliari, Maran: «Nainggolan salta il Napoli per un fallo inesistente» - NapoliSoccerNET : Cagliari: Maran, non è d'accordo sulla squalifica di Nainggolan #ForzaNapoliSempre #SSCNapoli #SerieATIM #UCL… -