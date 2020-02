Busto Arsizio: uomo di 80 anni accoltella la moglie di 78 e la chiude in casa sanguinante (Di martedì 11 febbraio 2020) Un uomo di 80 anni ha accoltellato in casa la moglie di 78 anni e poi si è allontanato chiudendola all’interno ferita e sanguinante. E’ successo questa mattina a Busto Arsizio, dove diverse pattuglie della Polizia sono intervenute in un’abitazione di via Tarcento, su richiesta degli operatori del 118, che, chiamati a soccorrere una donna, non riuscivano ad entrare in casa, perché tutti gli ingressi erano sbarrati. Dopo aver richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco, che hanno forzato una finestra, poliziotti ed i soccorritori intervenuti, hanno trovato nell’appartamento la proprietaria di casa, ferita e ricoperta di sangue, con tagli al volto, collo, torace e addome. su Il Notiziario. ilnotiziario

