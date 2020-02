Bulli mandati ai lavori socialmente utili ecco l’iniziativa a Torino (Di martedì 11 febbraio 2020) Cambio di rotta e nessuna sospensione per i Bulli, la scuola manda i Bulli ai lavori socialmente utili, ecco l’iniziativa rivoluzionaria nata a Torino. A lanciare un nuovo modello di “punizione” per tutti i giovani studenti che compiono atti di Bullismo verso terzi è il preside di un istituto scolastico, l’ISS Enzo Ferri a Susa in provincia di Torino. Secondo infatti il preside della scuola sospendere i ragazzi non da nessun valore aggiunto né punitivo ai colpevoli di atti di Bullismo, che molto spesso vedono la punizione come un premio perché possono rimanere comodamente a casa saltando la scuola. Il preside ha così deciso di comune accordo con le istituzioni della sua città e quindi con il Comune di impiegare tutti i ragazzi che compiono atti di Bullismo in un progetto molto più amplio che li vede impegnati nel compiere lavori socialmente utili. Anziché stare a casa i ragazzi verranno ... circuitoscuola

Nicks26070529 : @PabloTrincia Aggiungo che adesso l'orrendo business si alimentera' anche con i bulli che possono essere mandati in… -