Brescia, operaio morto sul lavoro: titolare dell’azienda indagato per omicidio colposo (Di martedì 11 febbraio 2020) Tre persone sono indagate per omicidio colposo per la morte di Lal Manohar, l'operaio 51enne di origini indiane trovato senza vita dai colleghi il 18 gennaio scorso mentre era sul posto di lavoro. L'azienda agricola di Castenedolo, provincia di Brescia, è stata il teatro del tragico decesso, di cui ancora non si conoscono le cause. L'autopsia disposta dalla procura potrà fornire ulteriori dettagli. fanpage

