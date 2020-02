Boss Magliana:comandavo,sono rispettato

sono addolcito,ma non ero così. Dovevi abbassare la testa quando parlavi con me. comandavo tutto a Roma Nord e tutti mi davano i soldi". Così, in un'intercettazione, l'ex Boss della Banda della Magliana,Salvatore Nicitra, arrestato oggi con altre 37 persone. "Avevo le case da gioco più importanti di Roma e d'Italia. Neanche il casinò guadagnava tanto",dice Nicitra."sono un Boss, metto macchinette e slot dove voglio, su tutta Roma. Non ho più bisogno di spacciare droga o di azioni violente perché sono rispettato da tutti".(Di martedì 11 febbraio 2020) "Con l'età miaddolcito,ma non ero così. Dovevi abbassare la testa quando parlavi con me.tutto a Roma Nord e tutti mi davano i soldi". Così, in un'intercettazione, l'exdella Banda della,Salvatore Nicitra, arrestato oggi con altre 37 persone. "Avevo le case da gioco più importanti di Roma e d'Italia. Neanche il casinò guadagnava tanto",dice Nicitra."un, metto macchinette e slot dove voglio, su tutta Roma. Non ho più bisogno di spacciare droga o di azioni violente perchéda tutti".(Di martedì 11 febbraio 2020)

