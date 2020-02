Bonus Merito Docenti 2020, incontro Sindacati-Miur ecco le ultime novità (Di martedì 11 febbraio 2020) Bonus Merito Docenti è previsto per il 10 febbraio un nuovo incontro tra Miur e Sindacati per vedere di raggiungere un accordo che vada bene per entrambe le parti. È previsto per il 10 febbraio 2020 un nuovo incontro tra Miur e Sindacati per poter riuscire a mettere sul tavolo delle modifiche al Bonus Merito Docenti e migliorarlo ancora di più. Ciò che si cerca è di realizzare delle modifiche significative sulla fruibilità del Bonus. Il Bonus Merito Docenti non è un nuovo Bonus ammesso recentemente, esiste già da diverso tempo e come dice il nome stesso è un Bonus che viene fornito a determinati insegnati per Merito. Sono solo una parte degli insegnanti perciò possono accedere al Bonus e trarne profitto. Ciò che appunto si ricerca dall’incontro del 10 febbraio 2020 è la possibilità di portare delle essenziali modifiche al Bonus ma fino ad oggi e nonostante i diversi incontri che hanno ... circuitoscuola

massimogiorgi5 : @NFratoianni Sento già Confindustria che piange bonus e quattrini pubblici, invece di abbassare il cuneo fiscale. Q… - lan0ttestellata : <- bonus: visto che nella terza puntata di Una storia da cantare si omaggia anche Rino Gaetano mi aspetto che venga… -