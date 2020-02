Boga | il Sassuolo incontro il Chelsea | quale futuro per l’ivoriano?

Spal Sassuolo - Boga : «Primo gol di testa in carriera. L’obiettivo resta la salvezza» – VIDEO : Jeremie Boga ha parlato in zona mista dopo la vittoria, grazie ad un suo gol, del Sassuolo contro la Spal (-Dal nostro inviato a Ferrara, Antonio Parrotto) Jeremie Boga commenta in zona mista il successo del Sassuolo contro la Spal, arrivato grazie ad un suo gol segnato in extremis. «È una vittoria molto importante per noi, abbiamo fatto tutto quello necessario per vincere. Primo gol di testa? Devo dire grazie a Berardi per il ...

La legge di Jeremy Bogà : il gol-partita al 90esimo. Sassuolo piega Spal 2-1 : Bonifazi illude la Spal, Boga la riporta sulla terra. E fa volare il Sassuolo, al terzo successo nelle ultime quattro giornate, nel derby emiliano vinto 2-1 al 'Mazza' dai neroverdi. La cronaca della partita si apre al 7’ con una bella combinazione tra Berardi e Boga che porta al tiro quest’ultimo,

DIRETTA/ Spal Sassuolo (risultato finale 1-2) : Boga sigilla il ribaltone neroverde! : DIRETTA Spal Sassuolo, risultato finale 1-2: i gol di Caputo (rigore) e Boga ribaltano la partita del Mazza aperta dalla rete di Bonifazi, altra beffa per gli estensi sconfitti in casa.

Boga moto perpetuo - regala la vittoria al Sassuolo contro la Spal (1-2) : A Ferrara passano in vantaggio i padroni di casa con Bonifazi, nella ripresa il Sassuolo trova il pareggio con Caputo per un calcio di rigore concesso per atterramento di Boga da parte di Tomovic. Il palo di Murgia strozza l'urlo in gola ai tifosi della Spal poi la gara viene decisa da una prodezza di Berardi e dell'ivoriano.Continua a leggere

Spal-Sassuolo 1-2 - la squadra di De Zerbi “Boga” la difesa di Semplici. Le pagelle di CalcioWeb : Spal-Sassuolo – Colpaccio del Sassuolo a Ferrara contro la Spal. I neroverdi rimontano e vincono 1-2, inguaiando i biancoazzurri. Primo tempo giocato meglio dalla squadra di Semplici. Tanti errori per l’undici di De Zerbi. La Spal passa grazie ad un’indecisione dell’accoppiata Consigli-Obiang, Bonifazi ringrazia e appoggia in rete di testa. Di Francesco sfiora il raddoppio, Berardi prova ad impensierire Berisha ma ...

Spal Sassuolo 0-0 LIVE : ci prova Boga : Allo Stadio Mazza, la 23ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Ferrara) – Allo Stadio Paolo Mazza, Spal e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spal Sassuolo 0-0 MOVIOLA 7′ Ci prova Boga – Bella azione in ripartenza del Sassuolo che porta alla ...

Sassuolo - Boga : «Gol più bello contro la Juventus. Spero nel Mondiale» : Le parole di Jeremy Boga, stella del Sassuolo, sugli episodi della sua infanzia col pallone fra i piedi: ecco le sue dichiarazioni Intervistato da Sky Sport, Jeremy Boga ha parlato del percorso che lo ha portato dalle partitelle in strada alla Serie A e al Sassuolo. Ecco le sue parole. «Quando giocavamo nella strada con gli amici, da piccolo, il pallone lo portava sempre qualcuno di diverso. Mi è sempre piaciuto averlo ai piedi, fare numeri e ...

Sassuolo Roma : il sacrificio di Berardi e Boga : Quando il Sassuolo si difende basso, è fondamentale l’apporto di Berardi e Boga. Ripiegano e danno compattezza alla squadra Contro la Roma, si è visto un Sassuolo convincente anche in fase difensiva. I neroverdi hanno solitamente aggredito in avanti, ma hanno anche spesso applicato una difesa posizionale piuttosto attenta. Si vede nella slide sopra. Quando i neroverdi si schiacciavano dietro, si disponevano con un 442 piuttosto evidente. ...

Sassuolo - Carnevali su Boga : "Il Chelsea ha il diritto di recompra" : Il gioiellino potrebbe tornare al Chelsea attraverso il diritto di recompra. Poi su De Zerbi: "Non siamo rassegnati a vederlo andare via"

Sassuolo - Carnevali : «Boga? Un fenomeno - spero possa restare» : Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla dell’esplosione di Boga: ecco le sue parole sull’ivoriano Boga è definitivamente esploso. Il forte esterno del Sassuolo è uno dei più cercat in Europa e Carnevali, ds dei neroverdi, ne parla in questi termini a Radio Anch’io Sport. BOGA – «Io ritengo che sia un fenomeno, ha grandi qualità. Lo abbiamo preso dal Chelsea grazie ai nostri osservatori e abbiamo ...

Sassuolo - Jeremie Boga ricorda la partita col Napoli : “Avevamo fatto una grande partita” : Jeremie Boga ha citato anche il Napoli, squadra alla quale è stato spesso accostato in fase di mercato, dopo la bella vittoria del Sassuolo contro la Roma. “Penso che la squadra abbia giocato molto bene in fase difensiva e offensiva. Questa partita può fare la differenza per la stagione. Avevamo fatto una grande partita anche contro il Napoli ma non avevamo trovato il goal, stavolta abbiamo segnato ed è arrivata la vittoria, sono contento. Era ...

Sassuolo - De Zerbi sicuro : «Boga ha un potenziale enorme» – VIDEO : Roberto De Zerbi ha tessuto le lodi di Boga dopo la vittoria contro la Roma: ecco le parole del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato in conferenza stampa la rotonda vittoria maturata dai suoi ragazzi contro la Roma. E si è soffermato su uno in particolare. Il tecnico neroverde, infatti, ha tessuto le lodi di Boga, ancora una volta decisivo. «Il ragazzo ha un potenziale enorme, sono ...

Sassuolo - Boga : «Partita della svolta. Voglio arrivare a 10 gol» – VIDEO : Sassuolo, Boga parla dopo la grande prestazione contro la Roma: ecco le parole dell’esterno francese dopo la gara contro i giallorossi – VIDEO (dal nostro inviato) – Boga, dopo la grande prestazione contro la Roma, ha parlato in zona mista. Boga – «Oggi la squadra ha giocato molto bene. Questa partita l’abbiamo fatta anche contro il Napoli, ma non abbiamo trovato il gol. Sapevamo che oggi ...

Sassuolo - Caputo e Boga schiantano la Roma 4-2. Ora la Champions è a rischio : Grazie ad un primo tempo strepitoso, nel quale ha annientato l'avversario con tre gol in pochi minuti, la squadra di De Zerbi è riuscita a portare a casa una vittoria meritata e un risultato prestigioso. Dopo la doppietta di Caputo e il gol di Djuricic, nella ripresa sono arrivate anche le reti di Dzeko, Veretout e Boga. Nella ripresa espulsione per Pellegrini e doppio esordio per Perez e Villar.Continua a leggere