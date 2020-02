Birds of Prey: Warner Bros. cambia titolo al cinecomic dopo i magri incassi (Di martedì 11 febbraio 2020) Warner Bros. cambia titolo a Birds of Prey dopo che l'apertura al box office americano non dà i risultati sperati. Birds of Prey non fonda al botteghino e così Warner Bros. cambia titolo al cinecomic dopo i magri incassi. Il tutto per aiutare la pellicola incentrata su Harley Quinn che diventa Harley Quinn: Birds of Prey. Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), questo il titolo completo del film DC, cambia in Harley Quinn: Birds of Prey. Warner Bros. non ha diffuso nessun comunicato per motivare la scelta di marketing fatta, parte di una strategia per aiutare il film al femminile sul mercato dopo l'apertura fiacca che segna il record in negativo per il DCEU. Birds of ... movieplayer

