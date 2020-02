Bibbiano, anche un ex brigatista tra gli affidatari: le nuove intercettazioni shock sull’inchiesta (Di martedì 11 febbraio 2020) Bibbiano: le chat tra i colleghi, alcuni dei quali indagati nell’inchiesta sugli affidamenti illeciti Un bambino da assegnare a un ex brigatista, la proposta di assumere assistenti sociali vittime di abusi sessuali, credenze esoteriche e spiritualità: è quanto emerge dalle chat tra colleghi, alcuni dei quali indagati nell’inchiesta “Angeli e Demoni”, quella relativa agli affidamenti illeciti a Bibbiano e nella Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia. Caso Bibbiano, la ricostruzione completa della vicenda Le chat, estrapolate da uno dei telefonini sequestrati agli indagati, vedono protagoniste, tra le altre, Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza considerata dagli inquirenti una figura centrale nell’inchiesta, e la psicologa Imelda Bonaretti, entrambe tra le 26 persone raggiunte dalla notifica di chiusura delle indagini ... tpi

Alexanderxxvii1 : Bibbiano, anche un ex brigatista tra gli affidatari: le nuove intercettazioni shock sull’inchiesta - ChurchOfVerity : RT @PaoloITA67: @Mov5Stelle Avete dimenticato che anche con Salvini l'IVA NON sarebbe aumentata? Quali promesse? Riportare al potere il par… - cavaliereultimo : RT @PaoloITA67: @Mov5Stelle Avete dimenticato che anche con Salvini l'IVA NON sarebbe aumentata? Quali promesse? Riportare al potere il par… -