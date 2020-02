Benevento, l’agente di Armenteros spiega i motivi dell’addio (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’agente di Samuel Armenteros, Fredrik Risp, ha spiegato ai microfoni di pianetaserieb.it le motivazioni che hanno indotto l’attaccante all’addio nel mercato di gennaio. “Samuel cercava un club che gli permettesse di giocare con continuità, cosa che non è accaduta con il Benevento negli ultimi mesi. L’arrivo di Moncini ci ha fatto capire che cercare una nuova avventura fosse la soluzione migliore. Crotone è la piazza che fa al caso suo, parliamo di uno dei migliori club della serie B, in lotta per la promozione. Era seguito da club di tutto il mondo, ma il Crotone lo ha voluto più di tutto”. Risp ha giudicato comunque positivamente l’avventura dello svedese nel Sannio: “Quando Samuel scelse il Benevento le premesse erano ottime, la squadra militava in A e lui voleva giocare il Mondiale con ... anteprima24

