Ben 50.000 vittime con il Coronavirus e cremazioni no stop: a Guo Wengui replica l’impresa funeraria (Di martedì 11 febbraio 2020) In tanti ci state chiedendo un approfondimento dopo le dichiarazioni di Guo Wengui, un miliardario cinese esiliato negli Stati Uniti, secondo cui il Coronavirus avrebbe fatto molte più vittime di quanto si possa immaginare. In linea con quanto abbiamo riportato ieri, a proposito del governo pronto ad abbattere circa 20.000 persone infette, oggi 11 febbraio bisogna concentrarsi su una voce che, se confermata, cambierebbe totalmente le carte in tavola su questo virus. Analizziamo le parole di Guo Wengui sul Coronavirus La tesi portata avanti in questi giorni da Guo Wengui è molto semplice. Fonti governative cinesi, infatti, pare non ci stiano dicendo la verità per quanto riguarda la reale diffusione del Coronavirus. A suo dire, le vittime sarebbero almeno 50.000. Proprio “almeno” qui fa tutta la differenza del mondo, per il semplice motivo che secondo la tesi portata avanti ... bufale

