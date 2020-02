Belen Rodriguez Instagram, foto in costume e sorriso malizioso: «Mamma mia, che sguardo » (Di martedì 11 febbraio 2020) A questo Festival di Sanremo mancava solo una cosa, anzi una persona: Belen Rodriguez. La showgirl argentina è comunque riuscita ad attirare l’attenzione con la sua #FaRumoreChallenge. Sembra che il brano vincitore, quello di Diodato, sia davvero piaciuto alla bella showgirl tanto da dare il via a un vero e proprio gioco sui social dove ognuno deve cantare il brano in questione a suo modo. Lei e il suo compagno Stefano De Martino si sono messi subito in gioco suscitando grande emozione nel cuore dei fan. Insomma, Belen ce l’ha fatta anche questa volta. Tutti pazzi per lei non solo per la challenge a cui ha dato il via, ma anche per il suo ultimo post su Instagram. Leggi anche: Ludovica Pagani Instagram, senza veli per il derby: «La più bella di tutte!» Belen Rodriguez e la sua bellezza Belen Rodriguez è probabilmente uno dei personaggi televisivi più famosa degli ultimi ... urbanpost

NoiAretini : Video Festival Sanremo, Belen Rodriguez lancia su Instagram la sfida Fai rumore. Rispondono in centinaia - pistgino : @N_DeGirolamo @stanzaselvaggia Brava Nunzia quella è la donna più odiata d’Italia, ci sarà un motivo? Ha Belen Rodr… -