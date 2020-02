Beautiful, Una Vita e Il Segreto: cosa succede martedì 11 febbraio 2020, anticipazioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Che cosa succederà a Beautiful, Una Vita e Il Segreto quest’oggi, martedì 11 febbraio 2020? Scopriamolo grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni delle tre soap di Canale 5. Beautiful, news: Thorne vuole tornare a Parigi A Los Angeles, Zoe (Kiara Barnes) ha deciso di mettere sotto torchio Flo (Katrina Bowden), la quale ha alla fine ammesso che Reese (Wayne Brady) ha sottratto ad Hope (Annika Noella) la piccola Beth, facendole credere che fosse morta, per poi darla in adozione ad un’inconsapevole Steffy (Jacqueline McInnes Wood). Intanto Thorne (Ingo Rademacher) ha stupito Katie (Heather Thorne) chiedendole improvvisamente il divorzio. Nella puntata odierna, in onda come sempre dalle 13.40, Thorne e Katie spiegheranno a Will (Finnegan George) quello che sta succedendo al loro matrimonio, soprattutto in virtù del fatto che l’uomo vuole ritornare a ... tvsoap

