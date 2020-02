Beautiful anticipazioni,Reese ritorna per fermare Zoe: la verità su Phoebe non può essere rivelata (Di martedì 11 febbraio 2020) Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 12 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles. Avrete visto che Zoe, che conosce molto bene suo padre, ha subito capito che la fuga per Londra non era una casualità e che ci deve essere per forza qualcosa dietro a questa sua decisione…E allora ha affrontato faccia a faccia Flo che alla fine ha dovuto ammettere quello che è realmente successo. Zoe aveva capito che Reese fosse in qualche modo immischiato in un affare poco limpido ma mai avrebbe immaginato fino a che punto si sarebbe potuto spingere suo padre e invece adesso sta scoprendo i dettagli… Beautiful anticipazioni: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI Thorne ha preso una decisione che lascia Katie senza parole. Mai avrebbe immaginato che nel giorno di San Valentino suo marito le ... ultimenotizieflash

