Beautiful, anticipazioni americane: dunque SALLY SPECTRA morirà? (Di martedì 11 febbraio 2020) Come già vi avevamo anticipato, nelle attuali puntate americane di Beautiful, SALLY SPECTRA dovrà affrontare la battaglia più dura della sua vita e che, almeno teoricamente, la vede perdente già in partenza. Non si tratta di uomini o di affari, stavolta, bensì di problemi di salute e di quelli gravi! Preoccupata per alcuni sintomi che aveva iniziato a manifestare, la stilista si è sottoposta ad alcuni esami medici, il cui esito è stato dei più infausti: non le resterebbe molto tempo da vivere! Beautiful, trame USA: malattia fatale per SALLY? E Wyatt cosa farà? In realtà la diagnosi non è stata divulgata al pubblico, a cui dunque non sono state fatte sentire le parole del medico che ha dovuto dare a SALLY la triste notizia. Sappiamo solo che, di qualsiasi malattia si tratti, è incurabile e la ragazza potrà contare solo su farmaci palliativi che possano renderle il meno difficile ... tvsoap

