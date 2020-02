Beautiful, anticipazioni 16 – 22 febbraio: Hope lascia Liam per permettergli di tornare da Steffy (Di martedì 11 febbraio 2020) Le anticipazioni della soap 'Beautiful', relative agli episodi in onda da domenica 16 febbraio a sabato 22 febbraio, svelano che Hope farà una scelta drastica. Deciderà di lasciare Liam per permettergli di tornare da Steffy e di essere un padre presente per Kelly e Phoebe. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5. fanpage

