Barboncino anziano abbandonato perché malato

Figgy è un Barboncino cieco di 18 anni, che ha trascorso la sua vita amando i suoi proprietari con tutto se stesso. Nonostante tutto però, la sua famiglia quando ho saputo che aveva un tumore al cervello potenzialmente letale, ha deciso di abbandonarlo in un rifugio, condannandolo a morire da solo. Prendersi cura di lui, sarebbe stato troppo impegnativo. I volontari del rifugio Muttville Senior Dog Rescue, hanno raccontato che quando quelle persone hanno portato Figgy da loro, hanno dichiarato di volerlo lasciare perché era diventato troppo lento e troppo stupido. Il povero cane pesava soltanto 6 kg e aveva difficoltà a camminare a causa dell'artrite. Dal giorno dell'abbandono, è entrato in uno stato di desolazione. I ragazzi hanno cercato di aiutarlo e si sono dati da fare per trovare ...

