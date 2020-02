Barbara Palombelli piange a Forum, ma cosa è successo? (Di martedì 11 febbraio 2020) Barbara Palombelli in lacrime nel corso della trasmissione Forum piange ricordando le Foibe Barbara Palombelli arriva in lacrime nella trasmissione Forum. Un atteggiamento davvero inaspettato che è dovuta ad un brutto episodio. La conduttrice infatti, nel corso della trasmissione Forum, la nuova puntata si è commossa con la voce rotta dal pianto, ha aperto una delle più brutte pagine della storia italiana, ovvero le Foibe. La conduttrice ha parlato di un momento molto difficile per raccontare questa triste pagina di storia del nostro Paese. Con il suo abito rosso, con il microfono in mano, la bella Barbara ha aperto la puntata mostrando le fotografie in bianco e nero di una bambina e spiegando che quella fase orribile dell’Italia, qualcuno ancora oggi la vuole negare. Barbara Palombelli e la commozione sulle Foibe Nel corso della presentazione alla trasmissione Forum, Barbara ... kontrokultura

