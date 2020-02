Barbara Alberti abbandona per sempre la casa del Grande Fratello VIP (Di martedì 11 febbraio 2020) Durante la decima puntata del Grande Fratello VIP, una delle concorrenti chiave di quest’edizione, Barbara Alberti, ha chiesto di abbandonare per sempre la casa. La decisione della donna, che nessuno si aspettava, è arrivata quasi al termine di una puntata molto intensa che l’aveva vista, tra l’altro, superare il televoto. Barbara Alberti, un mese travagliato all’interno della casa Non si può certo dire che i giorni passati in casa siano stati tranquilli per Barbara Alberti. La scrittrice, infatti, non si è mai risparmiata o tirata indietro instaurando, spesso, rapporti complicati con gli altri. Resteranno nella storia del Grande Fratello VIP i litigi con Adriana Volpe (di cui l’ultimo appena pochi giorni fa), così come quelli con Clizia mostrati la scorsa settimana. Barbara Alberti ne ha dette di parolone anche contro donne che non stavano nella casa. Chi ... kontrokultura

