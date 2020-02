Baia Domizia, incendio in casa nella notte: uomo muore carbonizzato (Di martedì 11 febbraio 2020) Un uomo è morto nell'incendio della sua abitazione a Baia Domizia, in provincia di Caserta. Il rogo è scoppiato nella notte, probabilmente a causa del malfunzionamento di una stufa elettrica; sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato, ma all'arrivo dei soccorsi la vittima era già morta, sarebbe stata uccisa dalle esalazioni tossiche. fanpage

