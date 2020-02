Avvenente donna sale su taxi Uber con il suo amante, ma dopo pochi metri si accorge che alla guida c’è suo marito, finisce in rissa (Di martedì 11 febbraio 2020) Un’Avvenente giovane donna aveva da più di un anno una storia clandestina con un giovane amante. La donna era sposata e il marito era convinto che la sua dolce e bella mogliettina lo amasse alla follia. Ma le certezze dell’uomo sparirono in un nano secondo. La donna aveva incontrato il suo amante e subito dopo i due avevano deciso di prenotare un taxi Uber per ritornare sulla stessa auto alle rispettive case, ma qualcosa è andato storto. Il fatto è avvenuto in una città in Colombia e come racconta il sito “Metro” la donna e il suo amante sono saliti sul taxi Uber ignari che alla guida ci fosse il marito di lei. La coppia clandestina accortasi di chi era alla guida dell’auto ha cercato di scappare ma l’uomo tradito, accecato dalla rabbia, non ci ha pensato due volte da cercare di raggiungere i due fuggitivi. L’uomo ha raggiunto la coppia e ha picchiato prima il suo ... baritalianews

BenitoAtos : RT @UtherPe: Dato che qualcuno sostiene che io faccia la morale, vorrei porgervi un quesito. Se invece che una avvenente Donna, fosse un av… - MammaNunmat64 : RT @UtherPe: Dato che qualcuno sostiene che io faccia la morale, vorrei porgervi un quesito. Se invece che una avvenente Donna, fosse un av… - sonospento : RT @UtherPe: Dato che qualcuno sostiene che io faccia la morale, vorrei porgervi un quesito. Se invece che una avvenente Donna, fosse un av… -