Avete mai visto l’ex moglie di Will Smith? È una bellissima attrice [FOTO] (Di martedì 11 febbraio 2020) Un amore durato molto poco è sicuramente quello fra Will Smith e Sheree Zampino. Bisogna ritornare nei lontani anni ’90 per ricordare il fugace matrimonio dei due attori finito solo dopo tre anni. Un giovanissimo Will Smith aveva sposato un’esordiente Sheree Zampino nel 1992 con la quale aveva concepito il primo figlio Trey, oggi venticinquenne. Smith, si era pentito molto presto del matrimonio. Ma nonostante ciò ha aspettato tre anni per convincersi che la fiamma della passione condivisa con Sheree, si era ormai spenta velocemente. L’attore ne ha svelato ogni segreto nell’ultimo episodio del programma ‘Red Table Talk’; nel quale visibilmente commesso ha dichiarato: «Ho pianto in modo incontrollabile nel bagno di un ristorante quando mi sono reso conto di aver sposato la donna sbagliata. … È stata una delle emozioni più bizzarre che abbia mai ... velvetgossip

RaiCultura : Il Mosè di Michelangelo come non lo avete mai visto. #arte #CondividiLaCultura - MarioGiunta : Vi lamentate di SanRemo che finisce tardi. Ma avete mai fatto un’asta de Fantacalcio? A quest’ora neanche metà cent… - deIenadiary : RT @Im_ImErUb: Avete mai desiderato parlare con qualcuno in maniera chiara e sincera sul perché hanno fatto ciò che ti hanno fatto? -