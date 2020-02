Avete mai visto la sorella di Wanda Nara? Bellezza mozzafiato [FOTO] (Di martedì 11 febbraio 2020) Classe 1986, Wanda Nara è nata a Buenos Aires. In Italia è diventata famosa per essere la manager del calciatore Mauro Icardi, con cui dopo la fine della relazione con Maxi Lopez, ha iniziato una discussa storia d’amore. Wanda ha una bellissima sorella, Zaira, da poco diventata mamma del suo secondogenito. Chi è Zaira, la sorella di Wanda Nara FOTO Zaira Tatiana Nara è una modella e conduttrice televisiva argentina e sorella minore di Wanda Nara. Famosissima in Argentina, la ragazza ha esordito nel mondo dello spettacolo e della moda come modella già da adolescente e oggi è la conduttrice del programma televisivo «Telefe». Nel 2010 si è classificata, secondo la rivista FHM, la quarantasettesima donna più sexy del mondo. Attualmente Zaira Nara lavora per l’agenzia Multitalent Agency. Ha partecipato allo show “Bailando” nel 2010, versione argentina di Ballando con le stelle, ... velvetgossip

RaiCultura : Il Mosè di Michelangelo come non lo avete mai visto. #arte #CondividiLaCultura - MarioGiunta : Vi lamentate di SanRemo che finisce tardi. Ma avete mai fatto un’asta de Fantacalcio? A quest’ora neanche metà cent… - NathanDelMare : RT @Im_ImErUb: Avete mai desiderato parlare con qualcuno in maniera chiara e sincera sul perché hanno fatto ciò che ti hanno fatto? -