Avellino | patto Circelli-Di Somma | il direttore sportivo può tornare

Avellino - impatto fra due vetture : due ragazze ricoverate in ospedale : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Incidente in pieno centro ad Avellino. E’ quanto avvenuto nella tarda serata di oggi nei pressi dell’incrocio di Via Roma, poco distante dalla chiesa di San Ciro. Il bilancio è di due ragazze ferite presso il “Moscati” di Avellino in autoambulanza. L’impatto è avvenuto tra una Fiat Panda ed una Ford C-Max. Nelle prossime ore si avrà il quadro completo delle condizione, ma ...