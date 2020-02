Avellino, Festa: “Imprenditori irpini al fianco di Circelli? Al momento non so” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il sindaco mi ha detto che gli imprenditori irpini avrebbero dato una mano sia all’uno che all’altro”. Così Nicola Circelli durante la conferenza stampa a fiume dal ventre del Partenio-Lombardi. Dopo le parole dell’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo è arrivata la smentita, seppur velata, da parte del sindaco Gianluca Festa: “Avevamo auspicato che, a prescindere dall’uno o dall’altro, si arrivasse alla soluzione – ammette il primo cittadino – Nel momento in cui Circelli ha voluto dare una grossa accelerata non posso essere che d’accordo. L’importante è dare tranquillità all’ambiente, ma soprattutto solidità economica. Dobbiamo monitorare e siamo vigili ma se è vero che Circelli vuole comprare e Luigi Izzo vuole vendere siamo di fronte ad una buona notizia”. “Dalle notizie ... anteprima24

