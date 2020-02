Avanti un altro, 10 Febbraio: Cinzia da Castelfidardo vince 30 mila euro. Ecco come ha fatto (Di martedì 11 febbraio 2020) Emozioni davvero roboanti con il preserale di Canale 5 Avanti un altro nella serata di Lunedì 10 Febbraio. Infatti, ieri, il noto show non solo ha regalato emozioni e pathos. Ma anche la vittoria del montepremi.come tutti sanno, il gioco condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti miscela comicità dissacrante ma anche l’adrenalina di un game davvero ostico da superare.Del resto il game finale è il vero fiore all’occhiello: il concorrente leader de rispondere al contrario e indovinare la risposta ‘errata’. Dunque come è andata lunedì?Nel preserale di Bonolis Avanti un altro chi si è giocato il montepremi in palio il 10 Febbraio?Avanti un altro, 10 Febbraio: Cinzia da Castelfidardo vince 30 mila euroNella puntata di lunedì 10 Febbraio 2020 ad affrontare il gioco finale è Cinzia da Castelfidardo, in provincia di Ancona. La 35enne che gestisce un istituto di vigilanza ... italiasera

DarioNardella : Come promesso, al via le demolizioni nell’area #ExGover. I lavori sono in corso e la fine è prevista entro metà mar… - c_appendino : ? #Metro2, approvato il progetto di fattibilità. Un altro passo verso la realizzazione di questa importante infras… - VittorioCurro : RT @tempostretto: Un nuovo articolo: (Un altro passo avanti per la Zona Falcata: pronto il Piano di monitoraggio ambientale) è stato pubbli… -