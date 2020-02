Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, shopping sfrenato: “E’ finita male” (Di martedì 11 febbraio 2020) Aurora Ramazzotti e l’amica Sara Daniele avrebbero dovuto dedicarsi alle compere per la nuova casa della figlia di Pino Daniele, ma il loro pomeriggio di shopping sfrenato è “finito male”. Aurora Ramazzotti e Sara Daniele Con un post ironico via social Aurora Ramazzotti ha rivelato ai fan che lei e Sara Daniele avrebbero comprato troppi vestiti, mentre avrebbero dovuto dedicarsi alle compere per la nuova casa dell’amica, figlia di Pino Daniele. Aurora e Sara sono amiche fin dall’infanzia, e la figlia di Eros Ramazzotti è stata accanto all’amica anche nel difficile periodo trascorso dopo la scomparsa del padre Pino Daniele. Il post ironico di Aurora ha fatto il pieno di like sui social, e i fan hanno dimostrato di apprezzare l’autoironia della giovane figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Auroranon ha mai nascosto di avere un legame ... notizie

