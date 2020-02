Assunzioni all’asilo nido, il vicesindaco si sfoga su Facebook (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo due richieste di accesso agli atti, negate dall’amministrazione di Palazzo Castropignano, la consigliera di opposizione Emilianna Credentino aveva presentato un’interrogazione per sapere con quale criterio si fosse proceduto ad assegnare all’agenzia interinale Humangest la procedura per l’assunzione a tempo determinato di 20 unità per l’asilo nido comunale di viale Beneduce (spesa per le casse dell’ente pari a 230mila euro) e per conoscere, altresì, i nominativi individuati visto che sul sito istituzionale del Comune era già pubblicata da settembre 2018 una shortlist di figure professionali. Nessuno aveva saputo dare risposta alla consigliera di Caserta nel Cuore o non aveva voluto perchè, pare, ci fosse qualche nome, tra gli assunti, legato a doppio filo ad attuali amministratori. Ora, non si capisce ... anteprima24

Assunzioni all’asilo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Assunzioni all’asilo