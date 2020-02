Assorbenti interni: fanno bene o fanno male? Ecco cosa consigliano i medici (Di martedì 11 febbraio 2020) Gli Assorbenti interni assorbono il flusso mestruale direttamente all’interno del canale, impedendo così allo stesso sangue di fuoriuscire. Probabilmente all’inizio la donna potrebbe trovare qualche difficoltà ad inserirlo, ma è necessaria semplicemente solo un po’ di pratica per capire quale sia la corretta modalità d’uso. Ogni persona è diversa dalle altre e per questo motivo ci sono diversi modi per l’utilizzo: alcune donne trovano che stare in piedi con le ginocchia piegate leggermente sia la maniera più comoda per accedere facilmente ed avere i muscoli rilassati. Per altre non è così. Solitamente si hanno mille paure prima di lasciare il classico assorbente esterno, ma quelli interni sono più igienici, confortevoli ed offrono la massima discrezione. E poi si può andare al mare o in piscina senza problemi e in totale libertà. E poi si ... velvetgossip

asileight : Domande che si pongono i ragazzi riguardo gli assorbenti interni: - johnnyissnow : Ho 21 anni e ho paura degli assorbenti interni. Non ne ho mai messo uno. E non capisco perché ho paura, voglio dire… - itsbakubro : Sto usando gli assorbenti normali invece di quelli interni e boh come ho fatto a portarli per tutti questi anni mi sento incatenata -