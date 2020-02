Associazione Scarlatti: in concerto Bruno Canino e Antonio Ballista (Di martedì 11 febbraio 2020) Associazione Scaratti: In programma il concerto di due grandi pianisti. Al teatro Sannazaro Bruno Canino e Antonio Ballista 60 anni di musica insieme. L’intensa e pregevole programmazione che l’Associazione Scarlatti ci propone tutti i giovedì sera, ci riserva sempre indimenticabili serate di grande musica, ma questa di giovedì prossimo 13 febbraio, è senza dubbio un evento eccezionale di larga portata artistica per la presenza di due grandi artisti che da 60 anni esaltano le doti virtuosistiche e tecniche del pianoforte. Sto parlando naturalmente di Bruno Canino e Antonio Ballista che terranno appunto, il prossimo giovedì, un sontuoso concerto per due pianoforti nel quale, i due veterani della tastiera appena citati e accomunati dalla curiosità di esplorare nuove forme e repertori ad ampio spettro, celebreranno i 60 anni di attività artistica. Un prestigioso e invidiabile ... 2anews

