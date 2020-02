Asia, eroina a 16 anni: pratica il massaggio cardiaco a una donna e le salva la vita (Di martedì 11 febbraio 2020) Si chiama Asia Benedet, ha 16 anni ed è una ragazza fantastica. La giovane ha salvato un essere umano dopo aver superato a novembre il corso da soccorritrice della Croce rossa italiana. Lo ha fatto praticando per la prima volta in vita sua un massaggio cardiaco. “Ho agito d’istinto, senza pensare. Solo più tardi mi sono resa contro di quello che avevo fatto. Non avrei mai pensato potesse succedermi una cosa del genere”. Asia ha salvato la vita a una donna che si era sentita male nel centro di Milano. Ero in piazza Duomo con alcuni amici, eravamo andati a vedere un film e ci eravamo seduti sui gradini, quando abbiamo visto un capannello di gente. Mi sono avvicinata per vedere cosa stesse succedendo e ho visto una ragazza per terra svenuta”, ha raccontato Asia a Fanpage.it. Quando si è resa conto di quello che stava succedendo, la giovanissima soccorritrice della Croce Rossa di Opera non ... caffeinamagazine

Noovyis : (Asia, eroina a16 anni: pratica il massaggio cardiaco a una donna e le salva la vita) Playhitmusic -… -