Ascolti Tv 10 febbraio, vola L’amica Geniale (Di martedì 11 febbraio 2020) Il risultato degli Ascolti tv 10 febbraio della prima puntata de L’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome, la serie creata da Saverio Costanzo e basata sui bestseller di Elena Ferrante è eccezionale. La storia con Gaia Girace e Margherita Mazzucco è riuscita ad appassionare gli italiani ed i numeri del ritorno lo confermano: 6.8 milioni di spettatori per il 29.3% di share, in linea con la premiere assoluta del 2018 con 7 milioni di spettatori netti per uno share pari al 28.1%. Un altro dato importantissimo è quello relativo al pubblico giovane, solitamente poco avvezzo a Rai 1 che ha mandato L’amica Geniale in trend topic con più di 20 mila tweet durante la serata. Ascolti TV 10 febbraio, le altre reti Ascolti Tv 10 febbraio – Le altre reti, tiene il GF Vip Se Rai 1 vola Canale 5 è stabile negli Ascolti tv 10 febbraio, dato che il Grande Fratello Vip fa registrare la ... giornalettismo

