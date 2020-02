Ascolti TV 10 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: GF Vip riparte, boom Fiorello a I Soliti Ignoti e bene L’Amica Geniale (Di martedì 11 febbraio 2020) I postumi del Festival di Sanremo non si sono ancora annacquati nella cosiddetta normalità della tipica guerra degli Ascolti tv: perchè, mentre Mediaset riparte con una contro programmazione forte in termini di share con il Grande Fratello Vip e su Rai Uno l’Amica Geniale si conferma un buon prodotto, è stato forse il boom inatteso de I Soliti Ignoti, con la presenza a sorpresa di Fiorello la vera chicca di giornata.In tal senso, comesa è successo a livello di audience: quali sono stati gli Ascolti del 10 Febbraio 2020? Come sono andati i programmi di tutto il giorno in termini di share a partire prima serata?Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 10 Febbraio 2020. dati che, nella giornata odierna, per via di problemi nel raccoglierli, vengono forniti con leggero ritardo.Nella serata di ieri, lunedì 10 Febbraio 2020 è ... italiasera

italiaserait : Ascolti TV 10 Febbraio 2020, dati auditel e share ieri: GF Vip riparte, boom Fiorello a I Soliti Ignoti e bene L’Am… - Giampanet : RT @unuomopop: #sanremo2020, gli ascolti della parte calcolata a carico di domenica 9 febbraio. Orario di competenza (02:00 - 02:37) Shar… - zazoomblog : Ascolti tv lunedì 10 febbraio 2020: Amica Geniale Gf Vip Presa diretta - #Ascolti #lunedì #febbraio #2020: -