Arrestato un uomo a Recanati | ha tentato di ammazzare sua sorella

Arrestato l'uomo che diede fuoco al proprio appartamento per uccidersi : È stato Arrestato il 49enne che mercoledì mattina aveva appiccato il rogo nel suo appartamento al terzo piano di un condominio in Largo di Vigna Stelluti 24, in zona Cassia, nella Capitale. l'uomo, che aveva l'obbiettivo di suicidarsi, è stato fermato dalla polizia con l'accusa di incendio doloso. Nell'incendio aveva perso la vita un cane maltese e due persone erano state soccorse dai vigili del fuoco.

Siena - ragazzino conosce un uomo in una chat e viene violentato : Arrestato un 36enne : Sono stati il papà e la sorella del tredicenne a scoprire sul cellulare foto e video della violenza, così lo hanno denunciato

Violenza sessuale : Arrestato in Valdelsa uomo che adescava ragazzini : Ennesimo caso di Violenza sessuale su minori, questa volta a Valdelsa, valle nel senese. Un ragazzino di 13 anni qui residente è stato adescato da un uomo di 36 anni che i Carabinieri di Poggibonsi hanno provveduto ad arrestare. A comprovare il tutto anche foto e video presenti sul cellulare della vittima. Violenza sessuale a Valdelsa Il giovane ha conosciuto l’uomo via chat e l’ha successivamente incontrato, circostanza in cui ...

“Sono il fidanzato di Diletta Leotta - accompagnatemi da lei” : uomo si presenta così alla reception dell’hotel di Sanremo - Arrestato : “Sono il fidanzato di Diletta Leotta, accompagnatemi da lei“. così ha detto un uomo di 52 anni quando all’1 di questa notte si è presentato alla reception dell’Hotel Royal di Sanremo, quello dove alloggia la maggior parte degli artisti che da stasera saliranno sul palco dell’Ariston, chiedendo di poter raggiungere la conduttrice in camera. Non solo, al concierge ha anche aggiunto di essere stato convocato ...

Uomo adescava minorenni online : Arrestato dalla polizia : Tempo di lettura: 1 minutoLa Squadra Mobile della Questura di Salerno nella giornata di sabato ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale, informatica e personale con sequestro emessa nei confronti di un indagato di nazionalità italiana che adescava ragazze minorenni su tutto il territorio nazionale attraverso chat online instaurando con loro rapporti di natura sessuale/virtuale. La perquisizione presso l’abitazione ...

Costringeva la moglie malata e la figlia a prostituirsi : uomo di 53 anni Arrestato dai Carabinieri : M.M.R., 53 anni, è l’uomo cosentino che i Carabinieri hanno arrestato oggi. È accusato di aver costretto la moglie e la figlia a prostituirsi. Suo figlio è finito agli arresti domiciliari Il Gip del Tribunale di Cosenza, con apposita ordinanza, ha fatto scattare l’arresto di un uomo cosentino di 53 anni colpevole di aver […] L'articolo Costringeva la moglie malata e la figlia a prostituirsi: uomo di 53 anni arrestato dai Carabinieri ...

Costringeva moglie e figlia a prostituirsi : Arrestato un uomo a Cosenza : Costringeva moglie e figlia a prostituirsi: arrestato. In carcere su ordine del Gip di Cosenza è finito un uomo di 53 anni, accusato di favoreggiamento della prostituzione e maltrattamenti commessi in danno della consorte, affetta da malattia invalidante, e della figlia. Al figlio di 27 anni, invece, indagato per maltrattamenti nei confronti della madre, il giudice ha concesso gli arresti domiciliari. I dettagli dell'operazione saranno resi ...

Palpeggia una ragazza all’Ismett - un uomo di Corleone Arrestato per violenza sessuale : Un uomo di 37 anni originario di Corleone, in provincia di Palermo, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Sono stati i Carabinieri a fermare il presunto responsabile di un’aggressione avvenuta all’interno del parcheggio dell’ISMETT di Palermo di via Tricomi. Sarebbero stati momenti di terrore per una donna vittima di moleste ieri pomeriggio dentro il parcheggio ...

Francesca uccisa nel parco - ha confessato l’uomo Arrestato per omicidio : Andrea Pavarini, l’uomo fermato ieri per la morte di Francesca Fantoni, avrebbe confessato l’omicidio. l’uomo era stato filmato dalle telecamere di sorveglianza nei pressi della zona del delitto, ed era stato da subito il primo indiziato. Trovata una felpa con il Dna di Francesca Ieri Pavarini (che era un amico di Francesca) era stato fermato e portato in carcere, ma aveva negato totalmente ogni responsabilità. A quanto pare a casa ...

Lite in strada : uomo in coma - 29enne Arrestato per tentato omicidio : Roma – Ha pestato a sangue un 34enne, fino a mandarlo in coma. I Carabinieri del gruppo di Frascati hanno individuato e fermato per tentato omicidio un 29enne. Il pestaggio si e’ verificato due giorni fa a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani, dove aggressore e vittima, entrambi con precedenti, si sono incontrati in strada e hanno iniziato a discutere. Alla base dell’aggressione ci sarebbe un debito di droga. Dalle parole ...

Roma - giovane violentato e picchiato nella sua macchina a Trastevere : Arrestato un uomo di 42 anni : Un giovane di 25 anni è stato violentato all’interno della sua macchina a Trastevere, nel centro storico di Roma. Lo stupro è avvenuto la notte tra il 25 e il 26 gennaio, intorno all’una di notte: il ragazzo ha raccontato che un uomo si è introdotto nella sua vettura, chiedendo di accompagnarlo alla stazione. Una volta in piazza Flavio Biondo, l’ha aggredito. Un ragazzo di 25 anni è stato violentato e picchiato da un uomo la notte tra il 25 e il ...

Palpeggiata a lungo sul bus - viaggio da incubo per una 12enne : Arrestato un uomo : E' stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Milano un 41enne responsabile di "ripetuti e insistenti"...

Reggio Calabria - Arrestato l’uomo che provocò l’incidente in cui perse la vita Chiara Fava : Reggio Calabria. È stato arrestato per omicidio stradale l'uomo alla guida della Mitsubishi che lo scorso 19 gennaio si scontrò con l'auto di Chiara Fava, provocando la morte della giovane di 27 anni. Dagli accertamenti etilometri è risultato che il 42enne di origine rumena aveva un tasso alcolemico pari a 3gr/l nel sangue.Continua a leggere