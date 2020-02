Anticipazioni Come una madre, ultima puntata. Somma: “Ero amareggiato” (Di martedì 11 febbraio 2020) Come una madre, Anticipazioni ultima puntata. Sebastiano Somma (Maggiore Sforza): “Amareggiato perchè non lavoravo” Andrà in onda domenica prossima a partire dalle 21.25 circa su Rai1 la terza ed ultima puntata della fiction Come una madre, con protagonisti Vanessa Incontrada (Angela) e Sebastiano Somma (Maggiore Massimo Sforza). E proprio quest’ultimo oggi si è raccontato sulle pagine del settimanale DiPiùTV, facendo una confessione, ossia: La televisione si era dimenticata di me, ma adesso ho ricominciato da Vanessa Incontrada … da sette anni non recitavo più in una fiction ed ero molto amareggiato. Mia moglie e il teatro mi hanno aiutato, non mi sono mai perso d’animo. Sebastiano Somma (Maggiore Sforza), Come una madre Anticipazioni: “Il regista non era convinto” Parlando di Come una madre, Sebastiano Somma (il Maggiore Massimo Sforza) ... lanostratv

