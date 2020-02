Anticipazioni Beautiful dal 17 al 23 febbraio: un nuovo amore per Bill (Di martedì 11 febbraio 2020) Beautiful, Anticipazioni settimana prossima: l’addio di Thorne A Beautiful i colpi di scena si susseguono. Le Anticipazioni della prossima settimana di Beautiful svelano che Thorne lascerà Katie e volerà a Parigi. Thorne sconvolge Katie dandole i documenti per l’annullamento del loro matrimonio proprio il giorno di San Valentino. L’uomo dice di non essere riuscito a metabolizzare la morte di Darla e di Aly. Inoltre è certo che prima o poi Katie tornerà con Bill Spencer ma lei nega. Nelle nuove puntate di Beautiful, Zoe costringerà Flo ad ammettere la verità: lei non ha partorito la bimba data in adozione a Steffy. La Fulton spinge la ragazza a chiedere spiegazioni a suo padre ma le chiede di non coinvolgere la polizia, potrebbe essere troppo rischioso. Le Anticipazioni di Beautiful svelano che Wyatt e Sally passeranno una serata molto romantica a San Valentino a ... lanostratv

