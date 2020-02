Anthem: BioWare conferma una 'riprogettazione a lungo termine' per una 'sostanziale reinvenzione' dell'esperienza (Di martedì 11 febbraio 2020) BioWare ha condiviso i suoi piani futuri per Anthem, confermando che è attualmente alle prese con una "riprogettazione a lungo termine" che alla fine fornirà una "sostanziale reinvenzione" dell'esperienza.La notizia di un'importante revisione di Anthem è emersa per la prima volta lo scorso novembre, quando Jason Schreier di Kotaku ha riferito che i piani per rielaborare radicalmente lo sparatutto in evidente difficoltà - in un cosiddetto "Anthem Next" o "Anthem 2.0" - erano in corso da un po' di tempo.Ora, tre mesi dopo - e poco meno di un anno dal lancio di Anthem su Xbox One, PS4 e PC - il direttore generale di BioWare Casey Hudson ha confermato questi piani in un nuovo post sul blog. "Nel corso dell'ultimo anno, il team ha lavorato duramente per migliorare la stabilità, le prestazioni e la qualità generale offrendo tre stagioni di nuovi contenuti e funzionalità", ha scritto, "abbiamo ... eurogamer

