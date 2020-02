Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato: ecco il documentario disponibile gratis su Rakuten TV (Di martedì 11 febbraio 2020) Rakuten TV annuncia un nuovo documentario originale dal titolo Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato, che sarà disponibile gratuitamente nella primavera 2020. Rakuten TV annuncia una nuova produzione originale intitolata Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato, il primo documentario in assoluto sulla leggenda del calcio Andrés Iniesta. Il documentario, disponibile gratuitamente dalla prossima primavera nella sezione Free della piattaforma Rakuten TV, conterrà immagini inedite che raccontano i momenti più importanti della carriera e della vita personale di Iniesta. Andrés Iniesta - L'eroe inaspettato sarà distribuito a livello globale, a partire dall'Europa, il Giappone, gli Stati Uniti e il Sud Est Asiatico. In Europa, il documentario sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente nella sezione AVOD (Advertising VOD) di Rakuten TV, una delle piattaforme di ... movieplayer

