Ancelotti e l’esonero a Napoli: “Hanno provato a cambiarmi, ma hanno sbagliato” (Di martedì 11 febbraio 2020) Carlo Ancelotti ha vissuto un'esperienza altalenante sulla panchina del Napoli ma da quando è alla guida dell'Everton ha voltato pagina e in Inghilterra sta facendo ottimi risultati. Nell'intervista al Corriere della Sera il tecnico di Reggiolo ha parlato del periodo in azzurro e del finale amaro: "L'esonero si annusava. Devi prendere solo atto". fanpage

