Amici 19: il post di Devil Angelo dopo l’eliminazione, nuova collaborazione per il rapper (Di martedì 11 febbraio 2020) Devil Angelo è l’ultimo eliminato di Amici 19. Ecco il post sui social dopo la sua eliminazione dal talent Amici 19: Devil Angelo non supera l’esame Devil Angelo era uno dei rapper di Amici 19. Nella scuola è diventato in poco tempo amico di tutti, sempre sorridente, sempre disponibile e spesso emozionato davanti alle esibizioni dei suoi compagni di classe. Tuttavia, ultimamente ci sono stati un po’ di malumori soprattutto quando si trattava di decidere gli schieramenti nella sfida a squadre. I compagni di squadra di Devil Angelo non volevano schierarlo, convinti che non potesse portare il punto a casa. Questa consapevolezza non era tanto per mancanza di talento, ma più per l’opinione dei professori che evidentemente avevano altre preferenze. Sabato scorso, 8 febbraio, Devil ha polemizzato molto per non essere stato schierato e Rudy Zerbi gli ha fatto una ... kontrokultura

