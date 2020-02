Amalia, la scienziata che scoprì il gene dell’Alzheimer: “Niente fondi. Il mio centro chiude” (Di martedì 11 febbraio 2020) La denuncia di Amalia Bruni, la scienziata calabrese che nel 1995 scoprì il gene più diffuso dell’Alzheimer, la cosiddetta "presenilina". Il centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme, che lei dirige, è a rischio chiusura perché mancano i fondi e molti dipendenti hanno già ricevuto le prime lettere di licenziamento: "Avremmo potuto concepire farmaci per combattere in maniera più sostanziosa la malattia, ma i nostri studi negli ultimi anni hanno trovato ostacoli che non ci permettono di andare avanti". fanpage

