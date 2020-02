Amalfi, Mercatino del Contadino: aumentano gli appuntamenti col nuovo calendario (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutinuovo calendario per il Mercatino del Contadino ad Amalfi, che sarà presente in piazza Municipio tutti i venerdì dell’anno. La decisione è stata adottata dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura Antonietta Amatruda, che spiega: “Nel 2017 abbiamo istituito il Mercatino del Contadino in piazza Municipio con due intenti principali: creare un punto di riferimento dove i contadini e i piccoli produttori potessero mettere in vendita i frutti della loro attività. in questo modo, abbiamo inteso fornire un punto di riferimento per il ristoro economico del loro lavoro, creando un sostegno contro l’abbandono dei terrazzamenti e, al tempo stesso, favorendo stili di consumo improntati alla stagionalità e alla territorialità”. Nel 2017 gli appuntamenti del Mercatino erano due al mese, di ... anteprima24

