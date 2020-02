Allenamento Roma: seduta video e tattica verso l’Atalanta (Di martedì 11 febbraio 2020) Allenamento Roma: la squadra di Paulo Fonseca si è ritrovata a Trigoria. Ecco il programma della giornata giallorossa La Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la sfida di campionato contro l’Atalanta. I giallorossi devono risalire la china, dopo gli ultimi turni quasi disastrosi. Inizio Allenamento in sala video, poi riscaldamento ed esercizi sulla rapidità. Parte tattica per tutto il resto dell’Allenamento. Gruppo al gran completo per Fonseca, tranne Zaniolo Diawara e Zappacosta alle prese con un lavoro differenziato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

