Allarme Whatsapp: in arrivo il virus di San Valentino (Di martedì 11 febbraio 2020) Se aprite questo messaggio vi rubano l’account e cancellano la memoria. E’ il virus di San Valentino. Ecco di cosa si tratta Whatsapp: truffa in arrivo (foto Pixabay) E’ in arrivo, con la festa di San Valentino, una truffa che ruba gli account. Con Whatsapp, purtroppo, i raggiri sono sempre dietro l’angolo. D’altronde si tratta dell’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo e c’è sempre qualcuno che in questi casi trova il modo di reperire informazioni a lui utili. In particolare nel prossimo periodo bisognerà fare molta attenzione soprattutto se si è in possesso di Huawei, iPhone o Samsung. Vediamo come funziona la truffa in questione. Il tutto prende il via con un messaggio Whatsapp proveniente da un numero sconosciuto magari facendo finta di essere un amico. Il testo contenuto nel messaggio potrebbe essre il seguente: “Hey! Mi puoi ... chenews

hwupgrade : È Facebook a lanciare l'allarme ?? #WhatsApp - RParach : RT @Nova24Tec: Nuovo allarme sicurezza per Whatsapp. Occhio ai file Mp4 Secondo la società di Mark Zuckerberg un file Mp4 può mettere a ris… -