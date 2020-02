Algeri smorza i toni sulla questione della Zee: “Dialogo con l’Italia” (Di martedì 11 febbraio 2020) Nei giorni scorsi l’ex presidente della regione Sardegna, Mauro Pili, ha rilanciato una questione molto delicata che sembrava essere stata riposta nel dimenticatoio. E cioè che, nel silenzio quasi generale, nel marzo del 2018 l’Algeria ha unilateralmente esteso la propria Zee (Zone Economica Esclusiva) a ridosso delle acque territoriali italiane lungo le coste sarde. L’interessamento di Pili ha provocato, come presumibile, alcune reazioni. E questo sia dal nostro paese, dove la questione è stata affrontata dal sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano, che soprattutto dalla stessa Algeria. Algeri: “Nostro atto è conforme al diritto internazionale” Così come riportato nei giorni scorsi da AgenziaNova, dal ministero degli esteri Algerino si prova a gettare ovviamente acqua sul fuoco. E del resto, non può essere diversamente visto che la vicenda al momento ... it.insideover

