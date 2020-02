Alena Seredova sulla gravidanza: “Non sapevo come dirlo ai miei figli” (Di martedì 11 febbraio 2020) La notizia della terza gravidanza di Alena Seredova ha sorpreso in primis la modella. La bella ceca, ex di Gigi Buffon, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso fine settimana e qui ha parlato della futura maternità che l’attende e anche del sesso del bambino. “Non mi voleva più nessuno, mamma mi diceva: ‘Chi ti piglia a quest’età con dei bambini?’. E invece l’ho incontrato, non avrei mai detto che sarei diventata mamma a 42 anni, pensavo di non farlo. Adesso sono una mamma convinta di diventarlo” ha svelato. La Seredova ha confessato di aver avuto un istante di esitazione all’inizio, specie per quanto riguarda i figli avuti dal precedente matrimonio con il campione della Juve. Poi però superati le prime incertezze tutto è filato per il meglio. Alena Seredova e la notizia della gravidanza A 42 anni, Alena Seredova aspetta dal compagno Alessandro Nasi il suo ... thesocialpost

